انهيار جليدي ضخم على المريخ (صور)

تواصل – وكالات:

وثقت وكالة ناسا من خلال مجموعة من الصور حدوث انهيار جليدي ضخم على المريخ يقذف الغبار عبر سطح الكوكب.

والتقطت الصور بواسطة أحد مركبات المريخ التابعة لوكالة الفضاء، حيث رصدت الحطام المتساقط أسفل منحدر يبلغ ارتفاعه 500 متر، العام الماضي.

ورصدت المركبة المدارية الاستطلاعية للمريخ، الانفجار الترابي المثير في مايو 2019، وشاركته وكالة ناسا.

وقالت ناسا إن الانهيار الجليدي، الذي التقطته كاميرا التجربة العلمية للتصوير عالي الدقة التابع لـ MRO ، نجم عن ارتفاع درجات الحرارة على سطح المريخ.

ويحتفل العلماء حاليا بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لإطلاق MRO، وهي إحدى أقدم المركبات الفضائية في الكوكب الأحمر.