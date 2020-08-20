الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«تعليم الرياض» يبدأ توزيع المقررات الدراسية على مليون طالب وطالبة

«تعليم الرياض» يبدأ توزيع المقررات الدراسية على مليون طالب وطالبة
0

تواصل – فريق التحرير:

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم الخميس، توزيع المقررات الدراسية في 4700 مدرسة على مليون طالب وطالبة وسط إجراءات احترازية وقائية وضعتها المدارس ضمن خطة توزيع المقررات الدراسية.

واطلع مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، على عدد من مدارس المنطقة للاطمئنان على إجراءات المدارس واستعداداتها لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور لتنفيذ آلية تسليم المقررات الدراسية للطلاب وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وشارك “الوهيبي” في توزيع المقررات الدراسية، مؤكدا لأولياء الأمور أهمية الشراكة بين المدرسة والأسرة في نجاح العملية التعليمية عن بعد من خلال منصة مدرستي ومتابعة أبنائهم وبناتهم وتوفير البيئة المناسبة لاستذكار دروسهم بما يعزز نجاحهم وتميزهم الدراسي.

مواد ذات صلة

«تعليم الرياض» تعتمد حركة النقل الداخلي والمكلفين.. فتح باب التظلمات

«تعليم الرياض» تعتمد حركة النقل الداخلي والمكلفين.. فتح باب التظلمات

آلية توزيع الكتب والمقررات التعليمية للعام الدراسي الجديد

آلية توزيع الكتب والمقررات التعليمية للعام الدراسي الجديد

نظافة وتعقيم وصيانة.. تعليم الرياض تتأهب لبدء العام الدراسي ترقباً لقرار الوزارة (صور)

نظافة وتعقيم وصيانة.. تعليم الرياض تتأهب لبدء العام الدراسي ترقباً لقرار الوزارة (صور)

«تعليم مكة» تحدد موعد بدء توزيع الكتب الدراسية لجميع المراحل

«تعليم مكة» تحدد موعد بدء توزيع الكتب الدراسية لجميع المراحل

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة