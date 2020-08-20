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الدمام.. حريق في مستودعات وورش بـ «صناعية الخضرية» (صور)

الدمام.. حريق في مستودعات وورش بـ «صناعية الخضرية» (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، مساء اليوم الخميس، حريق نشب في مستودعات وورش (بصناعية الخضرية) ولا تزال عمليات التبريد قائمة بالموقع.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات ولله الحمد، فيما لاتزال اجراءات التحقيق قائمة لمعرفة أسباب الحادث.

 

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