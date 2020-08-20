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«الصحة»: 7 إجراءات ضرورية حال وجود مصاب كورونا في المنزل

«الصحة»: 7 إجراءات ضرورية حال وجود مصاب كورونا في المنزل
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، على أهمية اتخاذ بعض التدابير الوقائية في حال كان أحد الأشخاص في المنزل مصابا بفيروس كورونا.

ونصحت وزارة الصحة في إنفوجرافيك توعوي عبر حسابها في “تويتر” بما يلي:

– البقاء على مسافة مترين من الشخص المصاب وتجنب الاتصال الجسدي غير الضروري.
– ارتداء الكمامات والقفازات.
– عدم مشاركة الأدوات.
– تطهير الأسطح باستمرار.
– غسل اليدين قبل وبعد لمس المريض أو أدواته أو طعامه لمدة 40 ثانية.
– غسل الملابس وأغطية الفراش.
– توعية الأطفال حول سبل الوقاية.

وشددت وزوارة الصحة على أهمية التوجه مباشرة لعيادة تطمن في حال ظهور ظهور أي أعراض لفيروس كورونا.

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