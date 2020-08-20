«التعليم» تُسند حصصًا تدريسية لأمناء مصادر التعلم والمرشدين الصحيين ورواد النشاط

تواصل – فريق التحرير:

قرّرت وزارة التعليم، إسناد حصص تدريسية لأمناء مصادر التعلم والمرشدين الصحيين من شاغلي الوظائف التعليمية، ونقل المهام الموكلة إليهم للكوادر الإدارية.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر”، أن القرار تضمن إسناد نصاب تدريسي 12 حصة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة و100 حصص في المرحلة الثانوية، للمكلفين بالعمل روادًا للنشاط .

جاء ذلك انطلاقًا من حرص الوزارة على استثمار شاغلي الوظائف التعليمية وربطهم بتخصصاتهم، ونظرًا للمتغيرات التربوية، وامتلاك المعلمين للإماكانات التقنية اللازمة للتعامل مع مصادر التعلم.