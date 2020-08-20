«أمانة المدينة» تُنهي استعداداتها لإعادة فتح الحدائق العامة

تواصل – واس:

أنهت أمانة المدينة المنورة استعداداتها لإعادة فتح الحدائق والملاعب والمتنزهات وتهيئة جميع المرافق البلدية، واستكمال التجهيزات لاستقبال الزوار بدءً من عصر اليوم، مع تطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأوضحت الأمانة أنها قامت بتكثيف أعمال النظافة والتعقيم والإصحاح البيئي وفق الخطط التشغيلية التي تشمل جميع الأجهزة الرياضية في مضامير المشاة، وألعاب الأطفال بالإضافة إلى تجهيز المسطحات الخضراء، وصيانة أعمدة الإنارة والأرصفة والجلسات ومواقف السيارات وجميع الخدمات والتجهيزات الخاصة بالمرافق، إلى جانب تنظيم وتحديد مسافات التباعد الاجتماعي في مواقع الألعاب ودورات المياه والمواقع المخصصة للجلوس بين الزوار، وتخصيص فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لمراقبة هذه المرافق ومساعدة المواطنين والمقيمين، والتأكد من استخدام المرافق بالشكل الأمثل.

وأهابت أمانة المدينة المنورة بالجميع إلى أهمية التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعي، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع وتقديم بلاغ في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية عبر مركز الطوارئ الموحد (940) أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية، للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.