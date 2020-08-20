جامعة الملك خالد تُعلن نتائج القبول الثاني لبرامج الدراسات العليا المدفوعة

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أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد أسماء المرشحين للقبول ببرامج الدراسات العليا المدفوعة الرسوم، وبعض البرامج الأكاديمية، للمراحل الثلاث: الدبلومات العالية والماجستير والدكتوراه.

ودعت العمادة المرشحين للقبول لمراجعتها، الأسبوع القادم، في يومي: الثلاثاء والأربعاء الموافق 6 – 7 / 1 / 1442هـ، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة بعد الظهر، للمقبولين بصالة القبول الرئيسية بالدور الأرضي بمبنى (د)، وللمقبولات بصالة القبول بالمجمع الأكاديمي بلعصان؛ وذلك لإجراء مطابقة الوثائق، وتوقيع الإقرارات، وتسلم إشعار القبول المبدئي، والبدء في سداد الرسوم الدراسية للبرامج المدفوعة الرسوم، لأنه لن يتم صرف الأرقام الجامعية إلاّ بعد ذلك.

وللمطابقة يجب إحضار الأصل لجميع الوثائق الآتية: (الهوية الوطنية، وثيقة التخرج، السجل الأكاديمي، التوصيات العلمية، الدبلومات، شهادة اختبار اللغة الإنجليزية في البرامج التي تشترطها).

كما أكدت العمادة أن الطالب مسؤول مسؤولية كاملة عن صحة بياناته ووثائقه، وتحقق جميع شروط القبول فيه، ويحقّ لها التراجع عن قبوله وإلغاء طلبه في حال ثبت لها خلاف ذلك، فيما سيمنح الطالب مهلة (24) ساعة لـ (سداد الرسوم الدراسية وتحميل إيصال السداد)، تبدأ من حين تسلمه إشعار القبول المبدئي، وبعد ذلك سيلغى طلبه.

وسيتاح تحميل إيصال سداد الرسوم إلكترونياً عن طريق الدخول على (أكاديمياً)، وفق الدليل الإرشادي الذي سيُرسل، ولن تستقبل العمادة أي إيصال ورقي، و في حال عدم الحضور للمطابقة، وعدم السداد وتحميل الإيصال في المواعيد المحددة أعلاه سيتم إلغاء القبول والأخذ من قائمة الاحتياط.

ونبّهت العمادة إلى أنه بالنسبة لبرنامج (الصحة العامة) ماجستير سيتم إعلان المرشحين والمرشحات في وقت لاحق، أما فيما يخص المقبولين في (الفصل التكميلي) لن يتم إعلان نتائجهم الآن، لكون دراستهم في الفصل الدراسي الثاني للعام 1442هـ، وسيتم التواصل معهم في شهر ربيع الأول.

للاستعلام عن نتائج القبول في جميع البرامج الدخول بالسجل المدني (من هنا)