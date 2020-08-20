ضبط أحد مشاهير «السناب» وثق قيادة مركبته بسرعة 260كلم.. وهذه العقوبات بانتظاره

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، مع بلاغ مواطن عن أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي قاد سيارته بسرعة 260 كلم/ساعة، ووثق ذلك وشاركه عبر متابعيه مرتكبًا بذلك عدة مخالفات مرورية.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام أحد المشاهير عبر تطبيق سناب شات بتجاوز السرعة المحددة، واستخدام الجوال أثناء القيادة.

من جانبها، أفادت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي ردًا على بلاغ المواطن: “أنهتم القبض على قائد المركبة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

تجدر الإشارة إلى أن بيان المخالفات المرتكبة هي مخالفة الانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة التي تتراوح غرامتها بين 300-500 ريال، وأيضًا استخدام السائق بيده أي جهاز محمول أثناء المركبة تعد مخالفة ويعاقب مرتكبها بغرامة تراوح بين 500-900 ريال، فيما يعد تجاوز السرعة المحددة على الطرق بأكثر من 50 كلم/ساعة مخالفة عقوبتها تتراوح بين 1500-2000 ريال.