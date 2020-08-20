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بنك «التنمية الاجتماعية» يوضح شرطاً مهماً للحصول على «قرض الترميم»

بنك «التنمية الاجتماعية» يوضح شرطاً مهماً للحصول على «قرض الترميم»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح بنك التنمية الاجتماعية أحد الشروط المهمة للحصول على قرض الترميم المخصص للمواطنين والمواطنات، وذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين.

ووجه مواطن سؤالاً لبنك التنمية الاجتماعية جاء فيه: “هل من شروط قرض الترميم لابد أن يكون الراتب أقل من 10 آلاف ريال؟، ورد حساب العناية بالعملاء بقوله: “يشترط أن لا يتجاوز إجمالي الراتب لمقدم طلب التمويل الحد الأعلى وهو 10 آلاف ريال، ولا يتم احتساب بدلات خارج الدوام وغيرها من البدلات غير الثابته ضمن إجمالي الراتب”.

وبحسب آخر تحديث لبيانات البنك، فقد استفاد من القرض 260.538 ألف شخص، حيث يخدم هذا البرنامج عمليات ترميم المنازل وإعادة بنائها بشكل أساسي.

الشروط العامة للحصول على قرض الترميم:

  • أن لا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة.
  • يشترط وجود صك بملكية المنزل لطالب التمويل.
  • الحد الأدنى لعمر المنزل هو (5) سنوات.
  • أن يكون مضى على انتقال ملكية العقار سنة واحدة على الأقل أما إذا كان انتقال ملكية العقار بين الأقارب من الدرجة الأولى فيجب أن يكون قد مضى على انتقال الملكية سنتان على الأقل.
  • في حال سبق للبنك تقديم طلب تمويل لذات العقار فيشترط مضي مدة لا تقل عن ثمان سنوات من تاريخ صرف التمويل السابق،
  • ألا تزيد مساحة أرض المبنى المراد ترميمه عن (1000م) ألف متر.
  • تكون قيمة التمويل المخصص لترميم المنازل المبنية من الطين (18.000) ثمانية عشر ألف ريال.
  • يكون الحد الأعلى لتمويل ترميم المنازل الشعبية (30.000) ثلاثون ألف ريال.
  • يكون الحد الأعلى لتمويل ترميم المنازل المبنية بالخرسانة المسلحة (60.000) ستون ألف ريال.
  • القرابة من الدرجة الأولى هم الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا والإخوان والأخوات والزوجات.
  • في حال تجاوز عمر المستفيد 55 سنة فإنه يخيّر بين تخفيض قيمة التمويل وفقاً للمدة المتبقية للوصول لـ 60 سنة، وفق المعادلة التالية: (القسط الشهري المستحق حسب الملائة المالية * عدد الأشهر المتبقية للوصول لـ 60 سنة) على أن لا يقل مبلغ القرض عن الحد الأدنى للإقراض أو يتم إقراضه 60 ألف ريال حسب أهليته بشرط إحضار كفيل من جهة حكومية لا يتجاوز عمره 55 سنة.
  • في حال كان عمر المستفيد أكبر من 60 سنة وأقل من 65 سنة، يكون الحد الأعلى للتمويل 30 ألف ريال، وفي حال كان عمر المستفيد أكبر من 65 سنة وأقل من 70 سنة، يكون الحد الأعلى للتمويل 18 ألف ريال، شريطة إحضار كفيل من جهة حكومية لا يتجاوز عمره 55 سنة.

وللحصول على بيانات كاملة عن البرنامج يمكنك زيارة موقع البنك عبر الإنترنت منهنا

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