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«الزكاة والدخل»: ضبط 32 مخالفة خلال حملة ميدانية على منشآت التبغ بالرياض

«الزكاة والدخل»: ضبط 32 مخالفة خلال حملة ميدانية على منشآت التبغ بالرياض
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تواصل- فريق التحرير:

تمكنت الفرق الرقابية بالهيئة العامة للزكاة والدخل من ضبط 32 مخالفة ‏ضمن الحملة الميدانية المشتركة على منشآت قطاع التبغ ‏ومشتقاته في مدينة الرياض والتي شملت 70 منشأة.‏

وأوضحت الهيئة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن المخالفات تضمنت عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية، ورصد ‏مستندات دون أختام ضريبية، مع عدم تحصيل الضريبة داخل ‏عدد من المنشآت.‏

وأبانت أنه تأكد لفرق الحملة المشكلة من وزارتي التجارة، والموارد ‏البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للجمارك واللجنة ‏الوطنية لمكافحة التبغ، تحصيل الضريبة بواقع 15%.‏

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