«الزكاة والدخل»: ضبط 32 مخالفة خلال حملة ميدانية على منشآت التبغ بالرياض

تواصل- فريق التحرير:
تمكنت الفرق الرقابية بالهيئة العامة للزكاة والدخل من ضبط 32 مخالفة ضمن الحملة الميدانية المشتركة على منشآت قطاع التبغ ومشتقاته في مدينة الرياض والتي شملت 70 منشأة.
وأوضحت الهيئة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن المخالفات تضمنت عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية، ورصد مستندات دون أختام ضريبية، مع عدم تحصيل الضريبة داخل عدد من المنشآت.
وأبانت أنه تأكد لفرق الحملة المشكلة من وزارتي التجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للجمارك واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، تحصيل الضريبة بواقع 15%.