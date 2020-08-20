الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

متحدث «التحالف»: مشروع الحرس الثوري الإيراني يسيطر على قرارات مليشيا الحوثي

متحدث «التحالف»: مشروع الحرس الثوري الإيراني يسيطر على قرارات مليشيا الحوثي
0

تواصل- فريق التحرير:

أكدالمتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي استمرار التحالف في دعم الحكومة اليمنية الشرعية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

ووصف المالكي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» الميليشيات الحوثية بـ«منزوعة الإرادة والقرار»، مضيفاً أنه لن يتم التهاون مع التهديدات النوعية التي تشنها المليشيات كالصواريخ الباليستية، والطائرات من دون طيار، وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وأشار إلى أن مشروع الحرس الثوري الإيراني وأجندته يطغيان ويسيطران على مفاصل القرار داخل الميليشيات، وأصبح الولاء والتنفيذ المطلق للإملاءات الإيرانية هما السمة والعلامة الفارقة للتعبير عن التبعية الآيديولوجية والطائفية لطهران.

وحول آخر تطورات “صافر” وخطوة الميليشيات الأخيرة، قال إن عدم تنفيذ الميليشيا الحوثية التزامها مع الأمم المتحدة لصيانة خزان النفط العائم (صافر) والعودة للرفض واختلاق الأسباب الواهية يأتي في سياق الاستراتيجية الإيرانية التي تتبناها الميليشيا بالمماطلة والتسويف، وعلى الحوثيين تحمّل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي في حال وقوع كارثة بيئية واقتصادية بجنوب البحر الأحمر”.

 

 

مواد ذات صلة

رئيس هيئة الأركان اليمني: نهاية وشيكة لانقلاب الحوثيين المدعوم من إيران

رئيس هيئة الأركان اليمني: نهاية وشيكة لانقلاب الحوثيين المدعوم من إيران

جازان.. إبطال مفعول لغم صخري جرفته سيول منقولة من اليمن 

جازان.. إبطال مفعول لغم صخري جرفته سيول منقولة من اليمن 

«قوات التحالف»: اعتراض وتدمير عدد من الطائرات «المفخخة» بالداخل اليمني

«قوات التحالف»: اعتراض وتدمير عدد من الطائرات «المفخخة» بالداخل اليمني

معين عبدالملك يبدأ مشاورات مع المجلس الانتقالي لتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

معين عبدالملك يبدأ مشاورات مع المجلس الانتقالي لتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>