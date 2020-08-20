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بدءاً من اليوم.. توطين 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70%

بدءاً من اليوم.. توطين 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70%
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تواصل – فريق التحرير:

يبدأ اليوم تنفيذ قرار وزارة الموارد البشرية بتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70% في إطار جهودها لدعم خطط توظيف المواطنين والحد من البطالة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.

ويشمل القرار توطين أنشطة بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات، والمياه والمشروبات، والفواكه والخضراوات والتمور، وبيع الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية، وبيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب، إضافة إلى محلات الهدايا والكماليات والأعمال والمشغولات اليدوية والأثرية، وبيع الألعاب وألعاب الأطفال، وبيع اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية، ومواد التنظيف والبلاستيك والصابون.

ودعت “الوزارة” الراغبين بالاطلاع على ما يخص الاستثناءات وتفاصيل الأنشطة الرجوع للدليل الإرشادي الخاص بتوطين منافذ البيع المعلن على موقع الوزارة.

وأكدت “الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” على أن القرار يأتي لرفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل وإيجاد المزيد من فرص العمل في مختلف المناطق مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار، وعدم الإخلال بشروطه.

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