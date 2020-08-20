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وكيل «وزارة الاتصالات»: توزيع 28 ألف جهاز لوحي و110 آلاف شريحة بيانات مجانية للطلاب

وكيل «وزارة الاتصالات»: توزيع 28 ألف جهاز لوحي و110 آلاف شريحة بيانات مجانية للطلاب
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تواصل – فريف التحرير:

استطاعت مبادرة العطاء الرقمي جمع وتوزيع أكثر من 28 ألف جهاز لوحي ومحمول و110 ألف شريحة بيانات مجانية للطلاب والطالبات في المملكة.

وبحسب الدكتور أحمد آل ثنيان وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية لـ”الرياض”، فقد تمكنت المبادرة من جمع وتوزيع أكثر من 28 ألف جهاز لوحي ومحمول من الشركاء و110 ألف شريحة بيانات مجانية من قبل شركات الاتصالات استفاد منها أكثر من 102 ألف طالب وطالبة حتى الآن من المبادرة، وأكثر من 120 جمعية خيرية في أكثر من 13 منطقة إدارية، بالإضافة إلى المناطق النائية في المملكة.

وبين آل ثنيان أن المبادرة سعت بالتزامن مع تسليم الأجهزة لتمكين أبناء الوطن الطموح رقمياً، إلى إطلاق «ويبينار العطاء الرقمي»، والذي يهدف إلى رفع الوعي التقني من خلال عقد محاضرات توعوية تقنية عن بعد لمستويات مختلفة، حيث تم الوصول إلى أكثر من مليون ونصف مستفيد.

استمرار العطاء مع العام الدراسي الجديد

وأشار وكيل وزارة الاتصالات إلى أنه مع اعتماد التعليم عن بعد للعام الدراسي الجديد يستمر العطاء، حيث تعاونت وزارة التعليم ومؤسسة تكافل الخيرية، على استمرارهم لدعم طلبة الضمان الاجتماعي بأجهزة وحواسيب لوحية تمكنهم من الاستفادة من التقنية وما توفره من مصادر معرفية واسعة.

يذكر أن مبادرة العطاء الرقمي حققت منذ إطلاقها في نهاية عام 2018 مجموع مستفيدين بلغ 9,130,828 مستفيدا على مستوى العالم العربي، وعقد أكثر من 1000 دورة تدريبية تقنية متخصصة، وأكثر من 500 ألف مستفيد من الدورات التدريبية المباشرة، وانضمام أكثر من 121 ألف عضو معطاء للمبادرة من دول مختلفة جعل المبادرة أكبر مبادرة تطوعية متخصصة.

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