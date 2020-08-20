الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الذهب» يُسجل ارتفاعًا وسط مخاوف من تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي

«الذهب» يُسجل ارتفاعًا وسط مخاوف من تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي
0

تواصل – وكالات:

صعد الذهب اليوم الخميس معوضًا بعض الخسائر التي جاءت على إثر موجة بيع في الجلسة السابقة بعدما أثار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مخاوف من أن يكون التعافي من التراجع الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا يواجه مسارا تكتفه ضبابية شديدة وهو ما ألقى بظلاله على معنويات المخاطرة، بحسب ما نشرت وكالة “رويترز”.

وحذر مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء، من أن التباطؤ الاقتصادي الناتج عن جائحة كوفيد-19 يواجه مسارا تكتنفه ضبابية شديدة وأكد مجددا على الحاجة لتحفيزات مالية إضافية، وأدت هذه التصريحات إلى تراجع الأسهم الأمريكية والآسيوية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1943.07 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما تراجع بأكثر من 3.5 بالمئة إلى أقل مستوى في نحو أسبوع أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 1950.30 دولار للأوقية.وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، صعدت الفضة 1.1 بالمئة إلى 27.01 دولار للأوقية فيما قفز البلاتين 0.3 بالمئة إلى 934.71 دولار، وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2167.52 دولار.

مواد ذات صلة

عقود «الذهب» تواصل ارتفاعها لأعلى مستوى وتصل لـ«2012» دولارًا للأوقية

عقود «الذهب» تواصل ارتفاعها لأعلى مستوى وتصل لـ«2012» دولارًا للأوقية

«الذهب» يواصل ارتفاعه.. الأسعار تلامس حاجز 2051 دولاراً للأوقية

«الذهب» يواصل ارتفاعه.. الأسعار تلامس حاجز 2051 دولاراً للأوقية

المملكة تتصدر قائمة أكثر الدول العربية امتلاكاً للذهب في بنوكها المركزية

المملكة تتصدر قائمة أكثر الدول العربية امتلاكاً للذهب في بنوكها المركزية

«الذهب» يسجل سعراً تاريخياً جديداً بسبب تداعيات «كورونا»

«الذهب» يسجل سعراً تاريخياً جديداً بسبب تداعيات «كورونا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة