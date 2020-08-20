«الذهب» يُسجل ارتفاعًا وسط مخاوف من تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي

تواصل – وكالات:

صعد الذهب اليوم الخميس معوضًا بعض الخسائر التي جاءت على إثر موجة بيع في الجلسة السابقة بعدما أثار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مخاوف من أن يكون التعافي من التراجع الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا يواجه مسارا تكتفه ضبابية شديدة وهو ما ألقى بظلاله على معنويات المخاطرة، بحسب ما نشرت وكالة “رويترز”.

وحذر مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء، من أن التباطؤ الاقتصادي الناتج عن جائحة كوفيد-19 يواجه مسارا تكتنفه ضبابية شديدة وأكد مجددا على الحاجة لتحفيزات مالية إضافية، وأدت هذه التصريحات إلى تراجع الأسهم الأمريكية والآسيوية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1943.07 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما تراجع بأكثر من 3.5 بالمئة إلى أقل مستوى في نحو أسبوع أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 1950.30 دولار للأوقية.وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، صعدت الفضة 1.1 بالمئة إلى 27.01 دولار للأوقية فيما قفز البلاتين 0.3 بالمئة إلى 934.71 دولار، وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2167.52 دولار.