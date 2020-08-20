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«الخثلان» يوضح حُكم ارتداء الرجال للملابس ذات اللون الأحمر (فيديو)

«الخثلان» يوضح حُكم ارتداء الرجال للملابس ذات اللون الأحمر (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان، حكم ارتداء الرجال الملابس ذات اللون الأحمر.

وقال “الخثلان” خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن ارتداء الملابس ذات اللون الأحمر للرجال جائز ولا شيء فيه، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الأحمر.

وأكد “الخثلان” أنه ثبت في الصحيحين حديث البراء بن مالك رضي الله عنه: “كان الرسول مربوعاً، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئاً قط أحسن منها”.

وأضاف أن قول البراء بن مالك نص صريح في جواز لبس الأحمر، وقول البعض بأن المقصود هو الأحمر المختلط بغيره غير مُسَلَّم، لأن البراء يتكلم بالعربية وقال إنه رأى النبي يرتدي الأحمر وذلك كاف للجزم.

 

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