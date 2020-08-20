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بالانفوجراف.. 6 حالات يُمنع فيها فصل الكهرباء لعدم السداد

بالانفوجراف.. 6 حالات يُمنع فيها فصل الكهرباء لعدم السداد
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الحالات التي لا يحق فيها لمقدم الخدمة الكهربائية فصل التيار عن المستهلك لعدم السداد.

وأوضحت هيئة تنظيم الكهرباء في انفوجراف نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن هناك 6 حالات لا يحق قطع فيها التيار عن المستهلك، تتمثل في:

-عند وجود شكوى رسمية ذات علاقة بالفاتورة ولم يتم الفصل فيها.

-خلال فترة الاختبارات الفصلية لمراحل التعليم العام للاستهلاك السكني

-في حال وجود مريض لدى المستهلك بحاجة ماسة لأجهزة موصلة بالكهرباء

-خارج أوقات العمل الرسمي لمقدم الخدمة

-خلال شهر رمضان المبارك للاستهلاك السكني

-بعد الساعة 12 ظهراً

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