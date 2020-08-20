قبل أيام من انطلاق العام الدراسي.. أمير الباحة يوجه بمعالجة القصور في شبكات الإنترنت

واصل- فريق التحرير:

أكد أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أن توفير شبكات اتصالات ذات سرعة عالية وجودة يعتبر شغله الشاغل منذ أن تم إقرار الدراسة عن بُعد في العام الدراسي الجديد.

وأوضح أمير الباحة أنه أجرى اتصالات عدة مع المسؤولين في وزارة الاتصالات لمعالجة القصور في الشبكات ودعم المتوفر حالياً لضمان انطلاقة آمنة للدراسة عبر المنصات لجميع الطلاب والطالبات – وفقاً لـ”عكاظ”-.

وأشار أمير الباحة إلى أنه لامس تجاوباً ملحوظاً من مسؤولي الاتصالات للبدء في تعزيز المشاريع القائمة والجاري العمل عليها لتتمكن جميع الأسر من مواكبة تحولات وزارة التعليم بحكم ظروف فيروس كورونا والتوجه الاضطراري للتعليم عن بُعد.