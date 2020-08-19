الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

آلية إقامة القضايا ضد أشخاص في مناطق أخرى بالمملكة أو خارجها

آلية إقامة القضايا ضد أشخاص في مناطق أخرى بالمملكة أو خارجها
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة العدل طريقة رفع دعوى على مدعين في مناطق ومدن أخرى غير محل إقامتهم، حيث أكدت أن للمدعي الحق في إقامة الدعوى في أي محكمة من محاكم مدن المملكة.

وأوضح المحامي عاصم الملا أنه في حال لم يكن للمدعى عليه محل إقامة في المملكة، فإنه يمكن للمدعي أن يقيم الدعوى في أي محكمة.

وأضاف الملا أنه يمكن رفع الدعوى في أي مكان سواء كان يتعلق بقضايا عقارية أو تجارية أو غيرها، ويجب إثبات أنه لا يوجد لديه مقر إقامة في المملكة، وإذا كان المدعى عليه أجنبي الجنسية، فتقام الدعوى في بلده لأن المحاكم في المملكة لا تختص إلا بالمقيمين في الداخل سواء كانوا مواطنين أو أجانب، أما الأجنبي الذي غادر بشكل نهائي فلا تقام عليه الدعوى، وفقا لـ”الوطن”.

وفي حال لم يحضر المدعى عليه بعد إبلاغه بخصوص جلسته في المحكمة التي أقيمت فيها، فيتم الإبلاغ عن طريق الصحف فإذا لم يحضر أيضا فيتم الحكم في القضية غيابيا، علما أنه إذا حضر بعد إصدار الحكم الغيابي، فمن حقه طلب التماس إعادة نظر وله حق الاعتراض، ويمكن فتح القضية من جديد، وإن لم يحضر فإن الحكم يصبح نافذا، وإذا كان محل إقامة المدعى عليه غير محدد، فتقام الدعوى في المكان المتنازع عليه سواء كانت القضية تهمة أو جريمة أو حقوق، ويتم ذلك بعد البحث عن مكان إقامة المدعى عليه.

مواد ذات صلة

«مؤشر الأسهم» يُغلق منخفضاً بتداولات بلغت 8.6 مليار ريال

«مؤشر الأسهم» يُغلق منخفضاً بتداولات بلغت 8.6 مليار ريال

«معهد الإدارة العامة»: تأجيل إعلان نتائج القبول في البرامج التدريبية

«معهد الإدارة العامة»: تأجيل إعلان نتائج القبول في البرامج التدريبية

«تعليم نجران» تعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين.. والاعتراض إلكترونياً عبر نظام «نور»

«تعليم نجران» تعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين.. والاعتراض إلكترونياً عبر نظام «نور»

جامعة الإمام «عبد الرحمن بن فيصل» تعلن آلية العام الدراسي الجديد.. التفاصيل كاملة

جامعة الإمام «عبد الرحمن بن فيصل» تعلن آلية العام الدراسي الجديد.. التفاصيل كاملة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>