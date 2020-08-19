آلية إقامة القضايا ضد أشخاص في مناطق أخرى بالمملكة أو خارجها

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة العدل طريقة رفع دعوى على مدعين في مناطق ومدن أخرى غير محل إقامتهم، حيث أكدت أن للمدعي الحق في إقامة الدعوى في أي محكمة من محاكم مدن المملكة.

وأوضح المحامي عاصم الملا أنه في حال لم يكن للمدعى عليه محل إقامة في المملكة، فإنه يمكن للمدعي أن يقيم الدعوى في أي محكمة.

وأضاف الملا أنه يمكن رفع الدعوى في أي مكان سواء كان يتعلق بقضايا عقارية أو تجارية أو غيرها، ويجب إثبات أنه لا يوجد لديه مقر إقامة في المملكة، وإذا كان المدعى عليه أجنبي الجنسية، فتقام الدعوى في بلده لأن المحاكم في المملكة لا تختص إلا بالمقيمين في الداخل سواء كانوا مواطنين أو أجانب، أما الأجنبي الذي غادر بشكل نهائي فلا تقام عليه الدعوى، وفقا لـ”الوطن”.

وفي حال لم يحضر المدعى عليه بعد إبلاغه بخصوص جلسته في المحكمة التي أقيمت فيها، فيتم الإبلاغ عن طريق الصحف فإذا لم يحضر أيضا فيتم الحكم في القضية غيابيا، علما أنه إذا حضر بعد إصدار الحكم الغيابي، فمن حقه طلب التماس إعادة نظر وله حق الاعتراض، ويمكن فتح القضية من جديد، وإن لم يحضر فإن الحكم يصبح نافذا، وإذا كان محل إقامة المدعى عليه غير محدد، فتقام الدعوى في المكان المتنازع عليه سواء كانت القضية تهمة أو جريمة أو حقوق، ويتم ذلك بعد البحث عن مكان إقامة المدعى عليه.