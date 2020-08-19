60 % خصومات على الرسوم الدراسية خلال الفصل الأول

تواصل – فريق التحرير:

قرر مجلس إدارة شركة “عطاء التعليمية”، منح خصومات على الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي (1442هـ) لكافة المجمعات التعليمية التابعة لها.

وأوضحت الشركة في بيان لها نشرته على “تداول”، أن الخصومات تصل إلى 60% من رسوم الفصل الدراسي الأول في بعض المراحل الدراسية.

وأشارت الشركة، إلى أن الأثر المالي المتوقع والناتج عن هذا القرار فيما يخص النتائج المالية للشركة خلال العام المالي 2021/2020، يتعذر تحديده حالياً نظراً لارتباطه بأعداد الطلبة في المراحل الدراسية خلال الفصل الدراسي الأول محل قرار الخصومات، بحسب “المدينة”.

وأوضحت الشركة أن قرارها يأتي تزامناً مع قرار وزارة التعليم باعتماد التعليم عن بعد، وتقديراً من الشركة لشركائها من أولياء الأمور وأبنائهم.