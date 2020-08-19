«الصحة» تجري تجربة عملية تؤكد أهمية ارتداء الكمامة وخطورة إهمالها (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر” مقطع فيديو توعوي أكدت من خلالها على أهمية ارتداء الكمامة للوقاية من انتشار العدوى.

وتناول المقطع، تجربة عملية لشخصين أو أكثر في مقهى لم يلتزم أحدهما بارتداء الكمامة، وذلك لقياس قدرة الكمامة في الحد من انتشار العدوى.

وجرى خلال التجربة، التي تكررت 6 مرات، إحضار مجسم ووضع طبق أحمر على منطقة الفم والأنف “منطقة التقاط العدوى”، ليوضع على مسافة متر واحد، ثم قام الشخص بالكلام والعطس والسعال، مرة بكمامة ومرة بدونها.

وتم إرسال الـ 6 عينات إلى المختبر الإقليمي بالرياض التابع للوزارة، حيث تم وضعها في حاضنات لتسريع عملية نمو البكتيريا بها، لتخرج العينات بعد 48 ساعة، ليتبيّن الفرق الشاسع بين ارتداء الكمامة وعدمه.