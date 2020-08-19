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الإطاحة بتنظيم عصابي حوَّل نصف مليار ريال خارج المملكة بطرق غير نظامية

الإطاحة بتنظيم عصابي حوَّل نصف مليار ريال خارج المملكة بطرق غير نظامية
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تواصل – واس:

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من الإطاحة بتنظيمٍ عصابي مكون من (8) أشخاص، منهم (5) من الجنسية السودانية امتهنوا تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، و (3) مواطنين تستروا عليهم ومكنوهم من عمليات التحويل عبر حسابات بنكية لمؤسسات فردية مسجلة بأسمائهم مقابل عمولات مالية.

وأوضح مساعد متحدث شرطة الرياض أن المبالغ المالية التي تم تحويلها خلال العام الحالي (2020)، تجاوزت خمسمائة مليون (500,000,000) ريال، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر قاربت (2,000,000) مليوني ريال، وقد جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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