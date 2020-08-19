6 حيل ذهبية لالتقاط أفضل الصور بهاتفك الذكي

تواصل – وكالات:

مع مرور الوقت يتجه مجال التصوير أكثر نحو الهواتف الذكية، وعلى مدار السنوات الماضية تطورت مقدرات كاميرات أجهزة الهواتف الذكية إلى حد كبير، مما جعلها خيار التصوير الأفضل لدى المستخدمين.

فيما يلي مجموعة من النصائح للحصول على صور ومقاطع فيديو أفضل باستخدام الهاتف الذكي، بحسب ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس:



امسح العدسة دائماً قبل التصوير

في كثير من الأحيان، ترى صوراً ذات تأثير ضبابي. قد يكون ذلك بسبب اتساخ الكاميرا، لذا يمكنك حل هذه المشكلة عبر استخدام قطعة قماش نظيفة لمسح كاميرا الهاتف.

موازنة التعريض الضوئي

انقر فوق الجزء الأكثر سطوعاً من الشاشة، سيؤدي ذلك إلى موازنة التعريض الضوئي، والحصول على نتيجة أفضل. يمكنك أيضاً ضبط التعريض الضوئي لجعل الصور أغمق أو أفتح.

استخدام خلفية متباينة

أثناء التقاط صور للأصدقاء والعائلة، استخدم خلفية متباينة. هذا يعطي الصور تأثيراً أفضل بكثير. فقط انزل على ركبتيك واجعل السماء في الصورة خلف الوجوه.

الشمس خلفك

عند التقاط الصور في الهواء الطلق، يجب أن تكون الشمس خلفك للحصول على وجوه وأهداف مضاءة جيداً. في الداخل، طبق نفس القاعدة على مصدر الضوء. تجنب إدخال مصدر الضوء في إطار الصورة.

تجنب استخدام الوضع الرأسي للصور الجماعية

استخدم الوضع الرأسي عندما يكون هناك موضوع واحد فقط، ولكن عند تصوير مجموعة أشخاص، يجب تجنب الوضع الرأسي واستبداله بالوضع الافقي.

الحركة البطيئة

أثناء تصوير فيديو لجسم ثابت، استخدم الحركة البطيئة وتحرك نحو الهدف. هذا يخلق تأثيراً ثلاثي الأبعاد بأي كاميرا.