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رئيس وزراء العراق يقيل مسؤولين أمنيين بسبب الاغتيالات

رئيس وزراء العراق يقيل مسؤولين أمنيين بسبب الاغتيالات
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تواصل – وكالات:

أقال رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم (الأربعاء)، قائد شرطة البصرة وعدداً من مديري الأمن على خلفية عمليات الاغتيال الأخيرة، مؤكداً أن حكومته ستقوم بكل ما يلزم لتضطلع القوى الأمنية بواجباتها.

وقال الكاظمي، في تغريدة له عبر “تويتر”: “أقلنا قائد شرطة البصرة وعدداً من مديري الأمن بسبب عمليات الاغتيال الأخيرة، وسنقوم بكل ما يلزم لتضطلع القوى الأمنية بواجباتها”.

وأضاف أن “التواطؤ مع القتلة أو الخضوع لتهديداتهم مرفوض، وسنقوم بكل ما يلزم لتقوم أجهزة وزارة الداخلية والأمن بمهمة حماية أمن المجتمع من تهديدات الخارجين على القانون”.

يذكر أن مسلحين مجهولون اغتالوا اليوم الأربعاء، الدكتورة في مجال التغذية والناشطة رهام يعقوب بإطلاق النار عليها داخل سيارتها وسط البصرة.

وأقدم مسلحون أيضا على اغتيال 5 أشخاص في العراق اليوم ورهام يعقوب واحدة منهم، وتبين أن كل من اغتيل كان قد التقى بالقنصل الأمريكي العام الماضي.

 

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