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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء بـ«الجامعة الإسلامية»

وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء بـ«الجامعة الإسلامية»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، عن حاجتها للتعاون مع أساتذة وأستاذات على نظامالساعات حسب التخصصات الموضّحة أدناه، علما بأن التقديم خلال الفترة 29 / 12 / 1441هـ وحتى 4 / 1 / 1442 هـ.

واشتطرت الجامعة الإسلامية في المتقدمين لتدريس المقررات أن لا يقل المؤهل عن درجة الماجستير .

• التخصصات:

  1. أنظمة
  2. إدارة أعمال
  3. شريعة
  4. حاسب آلي
  5. إرشاد أسري
  6. لغة انجليزية
  7. لغة عربية
  8. هندسة صناعية
  9. إعلام
  10. إسعافات أولية
  11. فندقة وسياحة
  12. لغة فرنسية

للتقديم عبر الرابط التالي: (اضغط هنا) ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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