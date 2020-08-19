وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء بـ«الجامعة الإسلامية»

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، عن حاجتها للتعاون مع أساتذة وأستاذات على نظامالساعات حسب التخصصات الموضّحة أدناه، علما بأن التقديم خلال الفترة 29 / 12 / 1441هـ وحتى 4 / 1 / 1442 هـ.
واشتطرت الجامعة الإسلامية في المتقدمين لتدريس المقررات أن لا يقل المؤهل عن درجة الماجستير .
• التخصصات:
- أنظمة
- إدارة أعمال
- شريعة
- حاسب آلي
- إرشاد أسري
- لغة انجليزية
- لغة عربية
- هندسة صناعية
- إعلام
- إسعافات أولية
- فندقة وسياحة
- لغة فرنسية
للتقديم عبر الرابط التالي: (اضغط هنا) ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).