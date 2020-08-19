وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء بـ«الجامعة الإسلامية»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، عن حاجتها للتعاون مع أساتذة وأستاذات على نظامالساعات حسب التخصصات الموضّحة أدناه، علما بأن التقديم خلال الفترة 29 / 12 / 1441هـ وحتى 4 / 1 / 1442 هـ.

واشتطرت الجامعة الإسلامية في المتقدمين لتدريس المقررات أن لا يقل المؤهل عن درجة الماجستير .

• التخصصات:

أنظمة إدارة أعمال شريعة حاسب آلي إرشاد أسري لغة انجليزية لغة عربية هندسة صناعية إعلام إسعافات أولية فندقة وسياحة لغة فرنسية

للتقديم عبر الرابط التالي: (اضغط هنا) ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).