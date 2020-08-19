الرياض.. بدء مرحلة تأهيل الشركات للمنافسة على مشروع مواقف السيارات

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أعلنت أمانة منطقة الرياض، بدء مرحلة تأهيل الراغبين في المنافسة على مشروع الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء وإدارة مواقف السيارات بمنطقة العليا، بعد موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص لقطاع البلديات.

ودعت الأمانة الراغبين في الاستثمار إلى الاطلاع على معلومات المشروع من خلال زيارة موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أن مرحلة تقديم طلبات التأهيل تستمر لمدة (خمسة أسابيع) تنتهي في يوم الأحد 3 صفر 1442هـ الموافق 20 سبتمبر 2020.

ويعد المشروع أحد مبادرات إنشاء وإدارة مواقف السيارات المدرجة ضمن مبادرات التخصيص في القطاع البلدي، وتمر خطة طرحه بثلاث مراحل ( مرحلة إبداء الرغبات – مرحلة التأهيل – مرحلة تقديم العروض).

ويأتي المشروع وفق نموذج المشاركة في الإيرادات بعقد BOT (البناء، التشغيل، التحويل)، ويتسع لـ (6703) مركبات، ويهدف إلى حل إشكالات الازدحام المروري، وتخفيف مستويات التلوث البيئي، والمحافظة على المظهر العام، ومعالجة أحد عناصر التشوه البصري، وتفعيل مكونات المدن الذكية، إضافة إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات الاستدامة المالية للمدينة بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات البلدية تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.

رابط المشروع: (هنــا)