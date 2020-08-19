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الموارد البشرية بالرياض تنهي 1492 دعوى عمالية خلال شهر فقط

الموارد البشرية بالرياض تنهي 1492 دعوى عمالية خلال شهر فقط
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أنه تم خلال شهر يونيو الماضي، إنهاء 1.492 دعوى خلاف عمالية بالصلح والتراضي من كلا الطرفين في العاصمة الرياض ومحافظتي الخرج والدوادمي بنسب صلح تتفاوت ما بين 91% و100%.

وقال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، إن إدارة التسوية الودية حريصة على حل جميع القضايا العمالية ودياً وإعطاء كل ذي حق حقه دون الوصول إلى مراحل متقدمة من القضاء، لافتاً إلى أن جلسات الصلح أصبحت افتراضية ويمكن لمقدمي الدعاوى إتمام بقية الإجراءات المنصوص عليها إلكترونيًا “عن بعد”.

وأشار الدكتور الحربي إلى أن اللغة العربية هي المعتمدة في الجلسات مع الاستعانة بمترجمين معتمدين من داخل الوزارة أو خارجها إذا كان أحد طرفي النزاع لا يجيد العربية والاستعانة بالخبراء والمختصين والمهنيين للإسهام في تسوية المنازعات العمالية المنظورة.

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