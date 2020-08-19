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شاهد.. «خلية نحل» تتشكل على طاولة طالب في إحدى مدارس نجران

شاهد.. «خلية نحل» تتشكل على طاولة طالب في إحدى مدارس نجران
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر خلية نحل تشكلت أسفل طاولة طالب في إحدى مدارس ⁧نجران⁩.

وظهر خلال المقطع خلية نحل كبيرة تشكلت أسفل طاولة الطالب، بإحد المدارس الخالية من الطلاب، بعد اعتماد الدراسة عن بعد.

يذكر أن وزارة التعليم، أعلنت في وقت سابق، عن آلية بداية العام الدراسي الجديد في التعليم العام والجامعي.

وشددت وزارة التعليم على أهمية الشراكة والتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الاتصالات وغيرهما من المؤسسات والجهات ذات العلاقة لتقديم الدعم، فيما تتولى الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اتخاذ الترتيبات المتعلقة بعمل الهيئة التدريسية والإدارية التابعة لها.

وبحسب آلية العام الدراسي الجديد، تكون الدراسة في التعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن بُعد للمقررات النظرية، وحضوريًّا للمقررات العملية والتدريبية، وفقًا لصلاحيات الجهات والمجالس المعنية لاتخاذ القرار المناسب، بما يحقق مصلحة الطلاب والطالبات؛ وفقًا للمعطيات والمستجدات.

 

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