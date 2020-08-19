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جازان.. تفاصيل فاجعة وفاة عروسين سقطا من منحدر جبلي بعد انتهاء زفافهما (فيديو)

جازان.. تفاصيل فاجعة وفاة عروسين سقطا من منحدر جبلي بعد انتهاء زفافهما (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

استيقظ أهالي هروب جازان على حادثة مؤلمة وهي سقوط عروسين في منحدر جبلي أثناء نزولهما من جبال المحافظة حيث تمكنت فرق الدفاع المدني في المحافظة من انتشال جثمان العروسين وهما في طريقهما لأحد الفنادق بعد انتهاء حفل زفافهما.

وباشرت عدد من الجهات عملية الإنقاذ في موقع الحادث فور تلقيها البلاغ وتم نقلهما للمستشفى لاستكمال الإجراءات النظامية.

وقال متحدث أهالي الفقارة والبازخ علي الهروبي إن أهالي المنطقة فوجئوا بالحادث المأساوي، ولله الحمد على كل حال، وبعد الحفل اتجه العروسين إلى أحد الفنادق وقدرا لله عليهم في الطريق، ولم يتم المعرفة بالحادث إلى بعد فترة بسبب ظلام الليل ووعورة المنطقة.

وقال الشيخ علي الهروبي إن هذا الحادث ليس الأول من منوعه ولكن وقع قبل ذلك حادثين بسبب وعورة المنطقة، وكان بين الضحايا أطفال ونساء.

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