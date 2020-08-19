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نائب أمير جازان يوجه باتخاذ إجراءات نظامية ضد مغرد أساء للمنطقة

نائب أمير جازان يوجه باتخاذ إجراءات نظامية ضد مغرد أساء للمنطقة
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تواصل – فريق التحرير:

وجه نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، باتخاذ جميع الإجراءات النظامية اللازمة ضد المغرد المسيء لمنطقة جازان وذلك عقب نشر تغريدة مسيئة تمس أهالي المنطقة.

وأوضحت إمارة منطقة جازان أن نائب أمير منطقة جازان، وجه بالرفع وبشكل عاجل إلى الجهات المختصة بالحساب المسيء والذي يعد تعديا مخالفاً لمبادئ الدين والقيم الاجتماعية.

وشددت الإمارة على أن أي تعدٍ أو تجاوز يمس النظام العام أو التطاول على أبناء المنطقة وبشكل يثير الفتنة ويؤثر في ترابط المجتمع سيتم التعامل معه وفقا للإجراءات القانونية والنظامية.

وثمنت إمارة المنطقة دور الجهات المعنية ممثلة في وزارة الداخلية والنيابة العامة من خلال تطبيق الإجراءات الحازمة ضد أي تجاوزات أو إساءة، وتؤكد تحذيرها لكل من يحاول المساس أو التعرض لأهالي المنطقة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والإلكتروني، مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل متجاوز بهذا الشأن.

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