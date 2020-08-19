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صادرات المملكة من التمور ترتفع بنسبة 9% خلال النصف الأول من العام الجاري

صادرات المملكة من التمور ترتفع بنسبة 9% خلال النصف الأول من العام الجاري
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تواصل – واس:

كشف المركز الوطني للنخيل والتمور، عن إحصائية جديدة توضح ارتفاع قيمة صادرات التمور السعودية بنسبة 8.5% خلال النصف الأول من هذا العام لتبلغ نحو 549 مليون ريال، وذلك مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي 2019م، حيث حققت الصادرات قيمة 506 ملايين ريال كما أوضحت الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن هناك ارتفاعاً في كميات التصدير بنسبة 9% للنصف الأول من العام 2020 لتبلغ 121 ألف طن من التمور وذلك مقارنة بالمدة نفسها للعام 2019 حيث صُدر 111 ألف طن.

وتأتي هذه المنجزات ثمارًا لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للنخيل والتمور إضافة إلى جهود الجهات ذات العلاقة في تسهيل إجراءات التصدير وفتح منافذ بيع تسويقية خارج المملكة لتصل التمور السعودية إلى جميع دول العالم مما يعود بالنفع على المملكة ويسهم في تحقيق رؤية 2030 بزيادة صادرات المملكة غير النفطية.

الجدير بالذكر أن أكثر من 31 مليون نخلة تعزز مكانة المملكة اقتصادياً بإجمالي إنتاج 1،539،755 طناً من التمور، مما يعادل 17%من إنتاج التمور، لتحل في المركز الثاني في إنتاج التمور عالمياً.

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