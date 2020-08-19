«صندوق الاستثمارات»: إنشاء شركة متخصصة لتطوير الأحياء الحضرية بمناطق المملكة

تواصل – واس

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن إطلاق “روشن العقارية”، الشركة الوطنية المتخصصة في تطوير الأحياء الحضرية، التي ستكون رائدة محلياً في تطوير أحياء متكاملة تحتوي مجتمعات سكنية بمعايير حديثة في مناطق مختلفة من المملكة.

وتركز “روشن العقارية” جهودها على الإسهام في تنمية قطاع الإسكان من خلال تطوير أحياء متكاملة تتماشى مع أفضل المعايير المطبقة في هذا القطاع الاستراتيجي، كما ستسهم أيضاً في توطين أفضل الممارسات والتقنيات العالمية، وذلك من أجل تعزيز مستوى جودة الحياة في مختلف أنحاء المملكة، إذ تسعى الشركة إلى الإسهام في تلبية الطلب المتزايد على الإسكان في المملكة من مختلف شرائح المجتمع.

وستعمل الشركة على استثمار موقع مشاريعها بهدف خلق مساحة ملائمة للعيش والسكن والترفيه بما يتناسب مع تطلعات فئات المجتمع كافة والثقافة المحلية، وستعزز “روشن العقارية” كذلك مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين، حيث ستقوم بدعم وتنمية قطاع المقاولات ومواد البناء من خلال تبني طرق بناء مبتكرة وتقنيات حديثة في بناء البنية التحتية، إلى جانب التركيز على تطوير ورفع المعايير لدى القطاع المحلي.

ويأتي تأسيس الشركة ضمن الاستراتيجية الاستثمارية التي ينتهجها صندوق الاستثمارات العامة، والمشار إليها في برنامج الصندوق (2018 – 2020)، عبر الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز ملكية المنازل في المملكة ليصل معدلها إلى 70% والإسهام في رفع مستوى جودة الحياة.

وينصب تركيز الشركة على توفير أحياء ومشاريع حضرية متنوعة ليتمكن جميع المواطنين في المملكة من الاستفادة منها، وستسهم عمليات تطوير وإنشاء هذه المشاريع في إيجاد الكثير من فرص العمل في قطاع البناء والإنشاءات والصيانة وقطاعات البنى التحتية ذات الصلة.