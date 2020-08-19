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جامعة حفر الباطن تعتمد الأدلة الاسترشادية المنظمة لعودة الدراسة

جامعة حفر الباطن تعتمد الأدلة الاسترشادية المنظمة لعودة الدراسة
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تواصل – واس 

أعلنت جامعة حفر الباطن ممثلة في اللجنة العليا للمخاطر، اليوم عن اعتماد الأدلة الاسترشادية المنظمة لعودة الدراسة الجامعية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 1442هـ، الذي ينطلق بتاريخ 11 محرم المقبل، وتتضمن الفصول الافتراضية “عن بعد” للمقررات النظرية، والحضور للمعامل الدراسية في المقررات العملية.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور خالد المطيري، أنه تم تشكيل لجان للمتابعة والرصد للحالة الصحية على مستوى الكليات، ولجان الإشراف العام على التعليم الإلكتروني والدعم الفني، وضوابط سير العملية التعليمية بمقررات التعليم الإلكتروني، وضوابط التقييمات والاختبارات الإلكترونية، وإعداد خطة تدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب على أنظمة التعليم الإلكترونية، إضافة إلى توفير الدعم الفني المباشر وإنشاء قاعدة بيانات متعددة الوسائط للدعم الإلكتروني.

وأضاف أن خطة العودة تضمنت تحويل نحو 623 مقررًا نظريًا إلى مقررات إلكترونية يقدمها أعضاء هيئة التدريس عبر الوسائط الإلكترونية المعتمدة، إضافة إلى 210 مقررات دراسية عملية حضورية للطلاب والطالبات، منوهاً بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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