الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

شرطة القصيم: القبض على مقيميْن امتهنا سرقة الكابلات الكهربائية

شرطة القصيم: القبض على مقيميْن امتهنا سرقة الكابلات الكهربائية
0

تواصل- واس:

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مقيمين اثنين من الجنسيتين الباكستانية والأفغانية ( في العقدين الرابع والخامس من العمر )، وذلك لتورطهما بارتكاب جرائم سرقة الكابلات الكهربائية والقواطع النحاسية، وضُبط بحوزتهما مبلغ 17450 ريالاً، وكمياتٍ من الكابلات المسروقة تزن 510 كيلو جرامات، وأدوات قص ووزن.

وأضاف”متحدث القصيم” أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

 

مواد ذات صلة

«تعليم القصيم» تعلن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين

«تعليم القصيم» تعلن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين

الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن تزوير الوثائق والمستندات الرسمية بالقصيم

الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن تزوير الوثائق والمستندات الرسمية بالقصيم

«جامعة القصيم» تقر آلية الدراسة في الفصل الأول للعام 1442هـ

«جامعة القصيم» تقر آلية الدراسة في الفصل الأول للعام 1442هـ

283 ألف ريال عقوبات عدم ارتداء الكمامة في جازان والقصيم ونجران

283 ألف ريال عقوبات عدم ارتداء الكمامة في جازان والقصيم ونجران

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>