شرطة القصيم: القبض على مقيميْن امتهنا سرقة الكابلات الكهربائية

تواصل- واس:

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مقيمين اثنين من الجنسيتين الباكستانية والأفغانية ( في العقدين الرابع والخامس من العمر )، وذلك لتورطهما بارتكاب جرائم سرقة الكابلات الكهربائية والقواطع النحاسية، وضُبط بحوزتهما مبلغ 17450 ريالاً، وكمياتٍ من الكابلات المسروقة تزن 510 كيلو جرامات، وأدوات قص ووزن.

وأضاف”متحدث القصيم” أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.