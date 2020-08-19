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فيديو متداول.. مواطن يوثق ظهور «نمر أسود» أمام المتنزهين بسد وادي ضرك في الباحة

فيديو متداول.. مواطن يوثق ظهور «نمر أسود» أمام المتنزهين بسد وادي ضرك في الباحة
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تواصل – فريق التحرير:

وثّق مواطن ظهور حيوان “النمر الأسود” أمام المتنزهين بسد ضرك بمحافظة المندق التابعة لمنطقة الباحة.

وتداول رواد مواقع التواصل المقطع بشكل كبير، فيما لم يتبين وقت التصوير، لكن ظهرت دعوات بضرورة تعامل الجهات المعنية مع موقع ظهور الحيوان النادر حفاظًا على حياة المتنزهين وأيضًا حفاظًا على هذا الحيوان وتكاثره بصورة طبيعية في أحد المحميات الطبيعية بعيدًا عن الصيد الجائر.

 

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