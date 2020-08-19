فيديو متداول.. مواطن يوثق ظهور «نمر أسود» أمام المتنزهين بسد وادي ضرك في الباحة

تواصل – فريق التحرير:
وثّق مواطن ظهور حيوان “النمر الأسود” أمام المتنزهين بسد ضرك بمحافظة المندق التابعة لمنطقة الباحة.
وتداول رواد مواقع التواصل المقطع بشكل كبير، فيما لم يتبين وقت التصوير، لكن ظهرت دعوات بضرورة تعامل الجهات المعنية مع موقع ظهور الحيوان النادر حفاظًا على حياة المتنزهين وأيضًا حفاظًا على هذا الحيوان وتكاثره بصورة طبيعية في أحد المحميات الطبيعية بعيدًا عن الصيد الجائر.
مقطع متداول،
سد ضَرَك معروف بالمنطقة الجنوبية،
وحقيقة ليس عندي تفسير واضح لهذا المقطع،
فالنمر العربي نادر جدا وقليل الذين شاهدوه فما بالكم بنمر عربي بطفرة وراثية ليكون لونه أسود.!!
الاحتمال الأخر أنه نمر أسود مجلوب من الخارج وهارب من أحد الهواة أو من حديقة حيوان ،،
والله أعلم،،pic.twitter.com/G7RYUsKJ3W
— عبدالسلام السلمان (@asalamAlsalman)August 19, 2020