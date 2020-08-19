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غدًا .. «شؤون الحرمين» تعلن عن خطتها للانطلاقة المستقبلية للمبادرات التحولية

غدًا .. «شؤون الحرمين» تعلن عن خطتها للانطلاقة المستقبلية للمبادرات التحولية
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تواصل – فريق التحرير
تعلن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، غدًا الخميس، عن الانطلاقة المستقبلية للمبادرات التحولية لخطة الرئاسة التنفيذية (2020 – 2024)، حيث تحتوي الخطة على 9 محاور تضم عدة مبادرات تقوم بها وكالات الرئاسة خلال الفترة القادمة.
وسيكون التدشين من قبل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بحضور أصحاب الفضيلة والسعادة وكلاء الرئيس العام.
وتهدف الخطة إلى تطوير الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين بما يتواكب مع رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ وما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

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