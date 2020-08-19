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تنبيه مهم من «الزراعة» لصغار مربي الماشية للحصول على الدعم

تنبيه مهم من «الزراعة» لصغار مربي الماشية للحصول على الدعم
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تواصل- فريق التحرير:

جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوتها جميع مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية لتحديث بياناتهم على بوابة الدعم الخاصة بالبرنامج على الرابط (هنا) .

وأوضحت الوزارة أن المتبقي من المهلة الزمنية لإتمام التحديث لا يتجاوز 40 يوماً من تاريخه، مشيرة إلى أن الدعم المالي في المرحلة القادمة لن يشمل من لم يقم بتحديث بياناته بعد هذه الفترة .

وقالت الوزارة إن التحديث يتم عبر زيارة الرابط واختيار (مستخدم جديد) أسفل الصفحة ثم الانتقال لتعبئة البيانات في الصفحة التالية والضغط على زر (تسجيل) بعد إتمام تعبئة نموذج البيانات بشكل صحيح.

ونشرت الوزارة دليلاً توضيحياً ومقطع فيديو يوضح طريقة تحديث البيانات عبر الجوال و الحاسب الآلي.

ويمكن الدخول على الدليل عبر الجوال : https://bit.ly/3g7eb1r ، وكذلك يمكن الدخول عبر جهاز الحاسب الآلي عبر الرابط : https://bit.ly/3aBytPe ، كما يمكن للمستفيدين الاطلاع على الشرح عبر الرابط : https://bit.ly/2Q6cjvc .

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