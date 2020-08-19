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«النقد»: مبيعات التعليم عبر نقاط البيع تُسجل ارتفاعًا بـ440% خلال أسبوع

«النقد»: مبيعات التعليم عبر نقاط البيع تُسجل ارتفاعًا بـ440% خلال أسبوع
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت قيمة مبيعات نقاط البيع في المملكة خلال الأسبوع المنتهي في 15 أغسطس2020 بنسبة 12% لتصل إلى نحو 6.74 مليار ريال، مقارنة بـ6.04 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

ووفقا للتقرير الأسبوعي ﻟ”عمليات نقاط البيع” الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، فقد شهدت أغلبية القطاعات ارتفاعا في المبيعات عبر نقاط البيع خلال الأسبوع المنتهي في 15 أغسطس، تصدرها قطاع “التعليم” بنحو 440%، تلاه قطاع “النقل” بنحو 37%، ثم قطاع “مواد التشييد والبناء” بنحو 32%، حيث بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 61.1 مليون عملية.

وكان قطاع “الفنادق” الأكثر انخفاضا في المبيعات عبر نقاط البيع بأكثر من 6%، تلاه قطاع “المطاعم والمقاهي” بـ 3%. وتركز إنفاق المستهلكين خلال الفترة على قطاع “الأطعمة والمشروبات” بنحو 1.1 مليار ريال، تلاه قطاع “المطاعم والمقاهي” بنحو 900 مليون ريال، ثم قطاع “الصحة” بـ 637.3 مليون ريال.

وفيما يخص توزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال الأسبوع المنتهي في 15 أغسطس، فقد تصدرت الرياض ﺑ2.1 مليار ريال ما يمثل 31% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة بـ 1.1 مليار ريال.

والعمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.

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