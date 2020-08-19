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بالصور.. إعادة فرش توسعات الحرم النبوي وساحاته بالسجاد وفق الإجراءات الاحترازية

بالصور.. إعادة فرش توسعات الحرم النبوي وساحاته بالسجاد وفق الإجراءات الاحترازية
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تواصل – فريق التحرير:

بتوجيه من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تستعدوكالة شؤون المسجد النبوي لفرش توسعات المسجد النبوي وساحاته بالسجاد وفق عدد من الإجراءات الاحترازية.

وأوضح الحساب الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على موقع تويتر، عدد من الإجراءات والتدابير الخاصة بإعادة فرش السجاد وذلك بدءًامن صلاة فجر ١ /١ / ١٤٤٢هـ، حيث سيتم فرش ٧ آلاف سجادة في التوسعات والساحات.

كما أوضحت الوكالة أن عدد المصلين على السجادة الواحدة سيكون 3 فقط وستكون المسافة بين كل مصلٍ وآخر ١٨٠ سم.

 

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