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مسؤول: «السيارات الكهربائية» لم تثبت فعاليتها بالمملكة.. لهذا السبب

مسؤول: «السيارات الكهربائية» لم تثبت فعاليتها بالمملكة.. لهذا السبب
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المهندس عبدالله الماضي نائب الرئيس التنفيذي لنشاط الخدمات والعقود بالشركة السعودية للكهرباء، أن الاتجاه إلى السيارات الكهربائية لم يثبت فعاليته حتى الآن بالمملكة نظرا لارتفاع أسعار المركبات وتكاليف تسييرها.

وقال “الماضي”، خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية عبر تقنية زووم للاتصال المرئي إن مشاريع الطاقة المتجددة للشركة مستمرة في نفس السياق مع المشاريع التقليدية، حيث إن الشركة السعودية للكهرباء بانتظار التشريعات الجديدة في مجال خدمة السيارات الكهربائية، وهي على استعداد لخدمة محطات الوقود الجديدة بالطاقة – وفقاً لصحيفة “مكة”-.

ولفت نائب الرئيس التنفيذي إلى وجود اجتماعات مستمرة مع كل من هيئة تنظيم الكهرباء والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس لدراسة المستجدات بهذا الخصوص، حيث إن إطلاق هذه السيارات هو من المشاريع الواعدة على المدى الطويل.

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