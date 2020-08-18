«الإحصاء»: 7 أسباب وراء تأخر سن زواج الشباب في المملكة

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي للشباب 2020م، 8 أسباب لتأخر سن الزواج بين شباب المملكة، وتحديدا في الفئة العمرية من (15- 34 سنة) .

وبينت الهيئة العامة للإحصاء أن من أسباب تأخر الزواج بالنسبة للشباب ما يلي:

– ارتفاع تكاليف الزواج.

– ارتفاع تكلفة المعيشة.

– الرغبة في الانتهاء من الدراسة أولا.

– عدم وجود رغبة في تحمل المسؤولية.

– كذلك عدم وجود رغبة في الزواج حاليا.

– إضافة إلى صعوبة إيجاد مسكن مناسب.

– صعوبة إيجاد الشريك المناسب.

كما بينت الهيئة العامة للإحصاء أن الشريحة الأكبر من الشباب في المملكة هم من غير المتزوجين، وذلك بنسـبة 66.23 %، حيث أوضح التوزيع النسبي للشباب السعودي (15- 34 سنة) حسب الحالة الزواجية، لعام 2019م، و66,23% لم يتزوجوا أبدا، بينما بلغت نسبة المتزوجين 32,45%،و1,27% مطلق، و 0,05% أرمل.