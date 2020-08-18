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«همة حتى القمة».. إطلاق الهوية الخاصة باليوم الوطني الـ 90

«همة حتى القمة».. إطلاق الهوية الخاصة باليوم الوطني الـ 90
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تواصل – فريق التحرير:

أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، رئيس موسم اليوم الوطني، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، اليوم الهوية الخاصة باليوم الوطني الـ 90، للمملكة العربية السعودية، التي تأتي امتداداً لتصميم الهوية التي أطلقت في احتفال العام الماضي.

وتعمل الهوية على توحيد الاحتفال باليوم الوطني الغالي على قلوب سكان هذه الأرض الطيبة، حيث سيتم استخدامها في مجموعة كبيرة من التطبيقات سواء لدى الجهات الحكومية أو الخاصة، في داخل المملكة وخارجها.

وجاء استلهام شعار اليوم الوطني (همة حتى القمة) الذي تفخر الهيئة العامة للترفيه بالإشراف عليه من مقولة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، «همة السعوديين مثل جبل طويق».

ودعا آل الشيخ جميع الجهات إلى استخدام وتوحيد الهوية الخاصة باليوم الوطني الـ 90، عبر إدراج الهوية في مختلف التطبيقات المستخدمة في الاحتفاء بهذه المناسبة.

ويمكن تحميل الهوية من خلال الدخول إلى الرابط (من هنــا) وللاستفسارات يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني infogea.gov.sa.

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