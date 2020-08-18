تعميم من «الطيران المدني» بشأن الاشتراطات الصحية للوقاية من «كورونا»

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كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، في تعميم لها، وجهته إلى جميع شركات الطيران العاملة بالمملكة وشركات الطيران العام، عن نموذج تعهد بشأن الالتزامات بالاشتراطات الصحية والذى قامت وزارة الصحة بتحديثه.

وتضمن التعميم ضرورة الالتزام بتوزيع النموذج على جميع الركاب قبل الوصول إلى المطارات، وإلزام الركاب القادمين بالتوقيع على النموذج وتسليمه الى مركز المراقبة الصحية بالمطار عند الوصول.

و جاء في نموذج التعهد أن يقر الموقع عليه أنه لا يعاني من أي أمراض تنفسية أو ارتفاع في درجة الحرارة أو أي من أعراض “كورونا” وأنه سوف يلتزم بمدة الحجر المنزلي المقررة بـ 7 أيام من تاريخ وصوله للمملكة و3 أيام للممارسين الصحيين مع عينة سلبية في نهاية فترة الحجر.

كما تضمن التوجيه الالتزام بشروط الحجر والاتصال بالطوارىء في حال ظهور أي أعراض، بالإضافة إلى التسجيل في تطبيقي”تطمن” و”توكلنا”.