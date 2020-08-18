شركة أرامكو تعلن عن رسميًا عن موعد تحويل الأسهم المجانية إلى المحافظ الاستثمارية للمستحقين

أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة “أرامكو” في بداية شهر تموز/ يوليو الماضي عن تحديد الموعد الرسمي لتحويل الأسهم المجانية التي وعدت بها المستحقين السعوديين إلى محافظهم الاستثمارية، وحددت المملكة العربية السعودية التي تعتبر شريكًا مساهمًا في شركة أرامكو يوم السبت 25 تموز/ يوليو موعد رسمي للتحويلات.

وقالت شركة أرامكو بأن فترة الأهلية للحصول على الأسهم المجانية التي تبلغ مدتها نحو ستة أشهر انتهت مع اغلاق تعاملات يوم الأحد 7 حزيران/ يونيو 2020.

وكانت شركة أرامكو قد أعلنت في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي عن مكافأة الأسهم المجانية التي سيتم منحها للمستثمرين السعوديين الذين سيحتفظون بملكية أسهمهم بشكل مستمر دون انقطاع لمدة ستة أشهر متتالية بداية من تاريخ الاكتتاب، وسوف يحصلون على سهم مجاني لكل 10 أسهم يتم شراؤها بحد أقصي 100 سهم مجاني لكل مستثمر، ولن يتم منح كسور أسهم مجانية، كما لن يتمتع أي مستثمر بأية حقوق فيما يتعلق بالأسهم المجانية حتى تاريخ تحويل هذه الأسهم المجانية إلى محفظة هذا الشخص.

وذكر سوق تداول الأسهم السعودية “تداول” أن الأسهم المجانية التي سيتم منحها للمستثمرين سيتم تخصيصها من حصة أسهم الطرحالمملوك للحكومة السعودية.

وأضافت شركة أرامكو أن الأسهم المجانية سيتم تحوليها خلال 75 يوم للمحافظ الاستثمارية لمستحقيها بعد انتهاء تاريخ الاستحقاق في 8 حزيران/ يونيو الماضي.

اكتتاب شركة أرامكو

في كانون الأول/ ديسمبر الماضي ارتفعت أسهم شركة أرامكو السعودية فوق هدف التقييم البالغ 2 تريليون دولار الذي تسعي إليه المملكة العربية السعودية، وذلك مع ارتفاع سعر سهم عملاق الطاقة في ثاني يوم تداول في 12 ديسمبر الماضي.

وقفزت أسهم أرامكو بنحو9.7% ليصل سعره عند 10.3 دولار بعد ارتفاعه بنحو10% في اليوم الأول للتداول في 11 ديسمبر الماضي، وقد عزز ذلك القيمةالسوقية لشركة النفط العملاقة إلى أكثر من 2 تريليون دولار ارتفاعًا من 1.7 تريليون دولار، التي تم تقييمها خلال الاكتتاب العام الأولي وهو الأكبر في العالم.

ويعد بيع شركة أرامكو أساس استراتيجية الأمير “محمد بن سلمان” الطموحة لإصلاح الاقتصاد المعتمد على النفط من خلال جمع الأموال لتصب في المشاريع العملاقة والصناعات غير الطاقية مثل السياحة والترفيه.

ومن المتوقع أن يتم توجيه عائدات الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو البالغة 25.6مليار دولار إلى خزائن صندوق الاستثمار العام وصندوق الثروة السيادية السعودي الذي سيستثمره في المشاريع الضخمة.

مكافآت الاستثمار

عرّضت أرامكو أسهمها للمستثمرين المحللين وشجعتهم على الاستثمار فيها من خلال تقديم ضمانات وتوزيع أرباحًا لا تقل عن 75 مليار دولار سنويًا حتى عام 2024 وإمكانية الحصول على أسهم مجانية إذا احتفظوا بالسهم.

وقد تم استهداف المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية من خلال حملة تسويق على مستوى الدولة قبل الاكتتاب العام،وسيكون مستثمرو التجزئة الذين يمتلكون الأسهم لمدة 180يوم من تاريخ الاستحقاق للحصول على سهم واحد لكل 10 أسهم مملوكة، والحد الأقصى للأسهم المجانية هو 100 سهم لكل مستثمر.

كشفت شركة أرامكو عن حساباتها للعام الماضي وأعلنت عن تحقيقها صافي أرباح بقيمة 111 مليار دولار في 2018 مما جعلها الشركة الأكثر ربحية في العالم.

تم الإعلان عن تقييم عملاق الطاقة الذي يبلغ 1.7 تريليون دولار خلال عملية الاكتتاب العام، مما جعلهاتتقدم كثيرًا على الشركات الأخرى التي تبلغ قيمتها تريليون دولار بما في ذلك شركةApple وشركةMicrosoft.

تراجع أسهم أرامكو بعد الاكتتاب العام

خسرت أسهم أرامكو السعودية معظم المكاسب التي حققتها منذ إدراجها في كانون الأول/ ديسمبر في أول عرض تاريخي لها، وذلك مع انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف من فيروس كورونا الجديد.

تراجع الطلب على الطاقة في الصين حيث رفعت من الإجراءات الاحترازية وعمليات الاغلاق للحد من انتشار الفيروس، مع تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي الذي يعتمد على القوة الآسيوية.

منذ أن بدأ انتشار الفيروس ارتفعت حالة الذعر والمخاوف من حالة الركود، وزاد من المخاوف تراجع عقود النفط بنسبة تصل إلى 20%، الأمر الذي يقوض من اقتصادات الخليج التي تكافح بالفعل كل من الأسعار المنخفضة والطلب المنخفض على صادرات الطاقة.

أحد الضحايا البارزين لفيروس كورونا هو أرامكو السعودية أكبر شركة في العالم التي تم إدراجها في سوق الأسهم السعودية في11 كانون الأول/ ديسمبر في طرح عام أولي قياسي (IPO).

جمعت الشركة 25.6 مليار دولار من خلال بيع 1.5% من أسهمها، مع بيع ثلث الأسهم إلى حوالي خمسة ملايين مواطن سعودي ووعدوا بمكسب10% إذا لم يبيعوا لمدة ستة أشهر، كما تم رفع قيمة الاكتتاب العام إلى 29.4 مليار دولار في أوائل كانون الثاني/ يناير عندما باعت الشركة حوالي 450 مليون سهم إضافي للمستثمرين.

ارتفع سهم أرامكو ما يقرب من 19% في الأيام القليلة الأولى من التداول، مما أرسل تقييم الشركة بعد القيمة المستهدفة 2 تريليون دولار التي أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” عندما كشف عن الاكتتاب العام قبل أربع سنوات.

ومع انتشار جائحة فيروس كورونا سجل سعر السهم انخفاضات تدريجية ولكنها مستمرة ، ليقترب من سعر الاكتتاب العام الذي يبلغ 8.50دولار للسهم، وهو أدنى سعر منذ الإدراج مما قلل من قيمة الشركة إلى 1.75 تريليون دولار.

وانخفضت أسهم أرامكو نحو 13.4% منذ أن سجلت أعلى مستوى قياسي لها وهو 38 ريالاً في 16 كانون الأول/ ديسمبر وخسرت نحو 7% منذ بداية العام معظمها بعد تفشي فيروس كورونا.