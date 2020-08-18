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الشرقية.. وفاة الدكتور «إسماعيل كردية» بعد إصابته بفيروس كورونا

الشرقية.. وفاة الدكتور «إسماعيل كردية» بعد إصابته بفيروس كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

نعى التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الدكتور إسماعيل كردية، من منسوبي مستشفى النعيرية العام، والذي وافته المنية يوم أمس الأول بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعرب التجمع الصحي عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي “تويتر” عن صادق التعازي والمواساة لذوي الفقيد ، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة.

من جهته عبر المدير التنفيذي لمستشفى النعيرية العام، حمد القحطاني، عن تعازيه لذوي الفقيد، وأضاف: “نعزي أنفسنا وأسرة الفقيد وكافة أهالي محافظة النعيرية في وفاة الرجل الفاضل والذي اتسمت مسيرته بالعطاء والإخلاص عبر مشواره العملي بمستشفى النعيرية العام لأكثر من عقد ونصف من الزمن، مستذكرا سعيه الدؤوب في خدمة المجتمع من خلال حرصه على المشاركات المجتمعية والتي كان آخرها مبادرة “استشر طبيبك” والتي هدفت إلى تقديم الاستشارات الطبية في بعض التخصصات خلال فترة منع التجول في ذروة جائحة فايروس كورونا المستجد.

وتتقدم أسرة “صحيفة تواصل” بخالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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