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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

طريقة سهلة للحصول على رسائل بريدية بالإنجليزية تناسب مختلف الأحداث

طريقة سهلة للحصول على رسائل بريدية بالإنجليزية تناسب مختلف الأحداث
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تواصل – فريق التحرير:

يحتاج الموظفون عادة لإعداد رسائل بريدية باللغة الإنجليزية باحترافية حسب ما تقتضيه مهام ومتطلبات العمل لإتمام المراسلات المهمة.

وفي هذا السياق أوضح عبدالعزيز الحمادي الخبير التقني أنه يمكن الاعتماد على هذا الموقع (هنا الرابط) للحصول على قائمة برسائل بريدية إنجليزية في شتى المجالات.

وأضاف الحمادي: “إذا كنت موظف بأحد الجهات، وتريد قائمة برسائل بريدية إنجليزية في شتى المجالات (ترحيب، اعتذار، احتفال، شكر، تعميم.. ونحوها) مأخوذة من أشهر الشركات العالمية، فخذها من هذا الموقع جاهزة ويسهل استخدمها (هنا الرابط).

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الرياض.. ضبط شخص اعتدى على موظف وسرق سيارة تابعة لـ«تسوية الحوادث»

الرياض.. ضبط شخص اعتدى على موظف وسرق سيارة تابعة لـ«تسوية الحوادث»

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