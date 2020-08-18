طريقة سهلة للحصول على رسائل بريدية بالإنجليزية تناسب مختلف الأحداث

تواصل – فريق التحرير:

يحتاج الموظفون عادة لإعداد رسائل بريدية باللغة الإنجليزية باحترافية حسب ما تقتضيه مهام ومتطلبات العمل لإتمام المراسلات المهمة.

وفي هذا السياق أوضح عبدالعزيز الحمادي الخبير التقني أنه يمكن الاعتماد على هذا الموقع (هنا الرابط) للحصول على قائمة برسائل بريدية إنجليزية في شتى المجالات.

وأضاف الحمادي: “إذا كنت موظف بأحد الجهات، وتريد قائمة برسائل بريدية إنجليزية في شتى المجالات (ترحيب، اعتذار، احتفال، شكر، تعميم.. ونحوها) مأخوذة من أشهر الشركات العالمية، فخذها من هذا الموقع جاهزة ويسهل استخدمها (هنا الرابط).