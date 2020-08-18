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«حماية الرياض» تباشر 19 ألف حالة عن طريق مركز بلاغات «العنف الأسري»

«حماية الرياض» تباشر 19 ألف حالة عن طريق مركز بلاغات «العنف الأسري»
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تواصل – واس:

باشرت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأشهر العشرة الماضية أكثر من 19 ألف بلاغ بالتعاون مع الجهات المختصة عن طريق مركز بلاغات العنف الأسري التابع للوحدة (1919) أو عن طريق ما يرد من الجهات ذات العلاقة.

كما نفذت الوحدة خلال السنة والنصف الأخيرة أكثر من 33 برنامجاً توعوياً عن العنف وآثاره وطرق التعامل معه والإبلاغ عنه بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والأهلية مثل المستشفيات والجمعيات ومديرية مكافحة المخدرات ومدارس التعليم العام بجميع مراحله والجامعات.

مما يذكر أن مهام وحدات الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتلخص في خدمة ضحايا العنف الأسري من الأطفال دون 18 سنة والمرأة أياً كان عمرها والفئات المستضعفة من كبار السن وذوي الإعاقة بالإضافة إلى توعية شرائح المجتمع كافة بالعنف وآثاره وطرق التعامل معه.

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