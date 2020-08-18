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وظائف إدارية للرجال والنساء بمستشفى الملك فيصل التخصصي

وظائف إدارية للرجال والنساء بمستشفى الملك فيصل التخصصي
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء حملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس ، في كل من (الرياض، جدة).

وجاءت الوظائف الخالية كالتالي:

– سكرتير ثاني – Hospital Assistant II – للعمل بالرياض، يشترط الثانوية العامة فأعلى، وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال السكرتارية، ودورة أو تدريب في برامج مايكرسوفت أوفيس.

– سكرتير أول – Hospital Assistant I – للعمل بجدة، يشترط الثانوية العامة فأعلى، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال السكرتارية، ودورة أو تدريب في برامج مايكرسوفت أوفيس.

– منسق إداري ثاني – Administrative Coordinator II – للعمل بالرياض، ويشترط بكالوريوس إدارة مستشفيات، إدارة أعمال، إدارة مكاتب، وخبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال مشابه.

– مساعد ثاني إدارة حالات – Case Management Assistant II – بالرياض، يشترط دبلوم معهد الإدارة أو بكالوريوس في تخصص إدارة المستشفيات، وخبرة سنة لحملة البكالوريوس أو 3 سنوات للدبلوم.

– مخطط الإمدادات ثاني – Supply Planner II، يشترط الثانوية أو دبلوم معهد الإدارة أو البكالوريوس في إدارة المستشفيات، و3 سنوات خبرة للثانوية، أو سنة للدبلوم، وللبكالوريوس

– ولفت مستشفى الملك خالد التخصصي إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).

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