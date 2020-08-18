«التقاعد» توضح مزايا نظام «تبادل المنافع».. ضم مدد الاشتراك وتحسين المعاش

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أن نظام “تبادل المنافع” يسهم في تسهيل حركة انتقال المواطنين بين القطاعين العام والخاص للاستفادة المشتركة من الخبرات وخلق فرص عمل جديدة.

وقالت المؤسسة، في بيان لها عبر موقعها الرسمي “صدر نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/٥٣ وتاريخ 1424/7/23هـ وبدأ تطبيقه اعتبارا من 1424/11/1هـ”.

وأضافت مؤسسة التقاعد: “جاء هذا النظام لحماية المواطن عند انتقاله من العمل في القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص أو العكس، وأتاح للمشترك ضم خدماته في كلا النظامين وصرف معاش واحد عند احالته للتقاعد في النظام الأخير.. وقد ساهم هذا النظام في خدمة المشتركين وحفظ حقوقهم ووفر مزيداً من الطمأنينة والفائدة لهم مما سهل حركة الانتقال بين القطاعين العام والخاص بهدف الاستفادة المشتركة من الخبرات بين القطاعين وخلق فرص عمل جديدة.