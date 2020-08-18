الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

مؤشرات تلف «مضخة الوقود» في المركبات وطرق الحفاظ عليها

مؤشرات تلف «مضخة الوقود» في المركبات وطرق الحفاظ عليها
0

تواصل – وكالات:

يؤكد خبراء السيارات، أن مضخة الوقود “طرمبة البنزين” تعد من أبرز الأجزاء الهامة في السيارة، حيث تعمل على ضخ البنزين من خزان الوقود إلى المحرك، وفقاً للكمية التي يحتاجها المحرك.

كما أن مضخة الوقود من الأجزاء الحساسة التي تتعرض سريعاً للتلف نتيجة للسلوكيات الخاطئة لقائد السيارة.

وفي حال تلف المضخة فإن محرك السيارة يتعرض للعديد من المشاكل والأعطال قد تصل إلى توقف السيارة بالكامل.

مؤشرات تلف مضخة الوقود ما يلي:

– تكرار ظهور بعض الارتجاجات ذات النمط المتقطع في محرك السيارة
– صعوبة تشغيل محرك السيارة
– ارتفاع حرارة المحرك دائمًا، خاصة بعد السير لمسافات طويلة
– إضاءة الرمز الخاص بفحص المحرك عند وضع التشغيل
– استهلاك زائد وغير طبيعي للبنزين
– صدور صوت مزعج بجانب خزّان البنزين خاصة عند بداية التشغيل
– ملاحظة تقطيع السيارة عند التسارع والتباطؤ
– ضعف سحب السيارة أثناء السير خاصة عند صعود المرتفعات

طريق الحفاظ على مضخة الوقود

– اختيار نوعية البنزين التي توصي به الشركة المصنعة للسيارة
– عدم ترك مستوى البنزين يقل عن ربع خزان الوقود، كي لا تسحب المضخة الشوائب والرواسب التي توجد في قاع الخزان
– تغيير فلتر البنزين بصورة دورية

 

مواد ذات صلة

«الزعاق» يوضح الاشتراطات الصحيحة لمقياس درجة الحرارة بالسيارة (فيديو)

«الزعاق» يوضح الاشتراطات الصحيحة لمقياس درجة الحرارة بالسيارة (فيديو)

«الدفاع المدني»: 5 أشياء لا تضعها في سيارتك خلال الصيف (فيديو)

«الدفاع المدني»: 5 أشياء لا تضعها في سيارتك خلال الصيف (فيديو)

كيف تُصلح أعطال مكيف السيارة بأقل تكلفة؟.. «مختص» يشرح الطريقة

كيف تُصلح أعطال مكيف السيارة بأقل تكلفة؟.. «مختص» يشرح الطريقة

بالفيديو.. «الدفاع المدني» يحذر من ترك 4 أشياء داخل المركبات خلال الصيف

بالفيديو.. «الدفاع المدني» يحذر من ترك 4 أشياء داخل المركبات خلال الصيف

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة