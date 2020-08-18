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«جامعة حائل»: جميع الاختبارات ستكون حضوريا مع مراعاة إجراءات التباعد

«جامعة حائل»: جميع الاختبارات ستكون حضوريا مع مراعاة إجراءات التباعد
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تواصل – فريق التحرير:

أكد مدير جامعة حائل الدكتور خليل إبراهيم على أن جميع الاختبارات ستكون حضوريا مع مراعاة إجراءات التباعد.

وقال إبراهيم لقناة “الإخبارية” لاشك أن استمرار الدراسة عن بعد في الفترة الأولى من الفصل الدراسي هي من ضمن الإجراءات لتقليل إصابات فيروس “كورونا”.

وأضاف: جميع الاختبارات ستكون حضوريا مع مراعاة إجراءات التباعد، “والجانب العملي” سوف يكون حضوريا أيضًا.

 

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